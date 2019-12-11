Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы грозненского управления МВД Аслана Ирасханова – за «внесудебную казнь 27 человек». Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа.

Ирасханов возглавляет грозненское управление МВД с лета 2019 года, а ранее он был начальником патрульно-постовой службы полиции Чечни (ППСП) имени Ахмата Кадырова.

Именно в подвале здания этого полка, согласно расследованию «Новой газеты», в январе 2017 года 27 задержанных стали жертвами внесудебной казни. Их родственники обратились за помощью в правозащитное общество «Мемориал».

По данным «Новой газеты», большинство убитых были задержаны во время масштабных полицейских рейдов, которые проходили 9-12 января 2017 года. В них принимали участие местные участковые, оперативные сотрудники Курчалоевского и Шалинского ОМВД, а сотрудники ППСП им. А.Кадырова им оказывали поддержку. Задержаны были десятки людей, и почти все ни к каким преступлениям отношения не имели.

В Госдепартаменте подчеркивают, что убийство произошло именно во время работы Ирасханова командиром полка.

«Мы обеспокоены продолжающимися насилием и грубыми нарушениями прав человека в Чечне, в том числе широко распространенными случаями внесудебных убийств, пыток, похищений и произвольных задержаний представителями власти. Российское правительство не предпринимает адекватных шагов для судебного преследования или наказания должностных лиц, причастных к этим нарушениям, что создает атмосферу безнаказанности», – сказано в заявлении Госдепартамента.

Ранее власти США запретили въезд в страну главе правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его родственникам, а также ​внесли в санкционный список пять человек, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым (Руслана Геремеева, Абуйдаза Висмурадова, Геннадия Карлова, Сергея Коссиева и Елену Трикули). Тогда же санкции были введены против чеченского специального отряда быстрого реагирования «Терек». Висмурадов возглавляет охрану Кадырова и командует «Тереком», а Геремеев – в прошлом командир «Терека» и роты батальона «Север». Санкции в отношении них Госдепартамент США также объясняет «серьезными и продолжительными нарушениями прав человека в Чечне: преследованиями, произвольными или незаконными арестами или задержаниями, пытками, насильственными исчезновениями и внесудебными казнями».

Minval.az