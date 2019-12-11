Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы грозненского управления МВД Аслана Ирасханова – за «внесудебную казнь 27 человек». Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа.
Ирасханов возглавляет грозненское управление МВД с лета 2019 года, а ранее он был начальником патрульно-постовой службы полиции Чечни (ППСП) имени Ахмата Кадырова.
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Свой День рождения сегодня отмечает командир полка полиции специального назначения имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР Аслан Ирасханов. Аслан Салманович является благородным, мужественным человеком, многие годы преданно служит Отечеству и возглавляет одно из самых боеспособных подразделений МВД по ЧР, которое гордо носит имя выдающегося государственного и религиозного деятеля – первого Президента ЧР Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала г1азот къобал дойла цуьнан!). Будучи верным соратником Главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, Аслан Салманович свято следует назначенному курсу, достойно справляется с возложенными на него задачами и является примером для подчиненных. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Аслан Салманович награжден многими ведомственными и государственными наградами, главной из которых является высшая награда Чеченской Республики – орден Кадырова. Уважаемый Аслан Салманович! От имени руководства МВД по ЧР и себя лично поздравляю Вас с этим знаменательным днем! Искренне и от всей души желаю Вам семейного благополучия, крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей нелегкой службе во благо нашей Родины! Дала декъал войла Хьо! Дала могуш-маьрша, ирс долуш, нохчийн къомана пайде а волуш дуккха а шерашкахь ваха войла Хьо! Дала тIаьхье беркате йойла! Министр внутренних дел по ЧР Р.Ш. Алханов
Именно в подвале здания этого полка, согласно расследованию «Новой газеты», в январе 2017 года 27 задержанных стали жертвами внесудебной казни. Их родственники обратились за помощью в правозащитное общество «Мемориал».
По данным «Новой газеты», большинство убитых были задержаны во время масштабных полицейских рейдов, которые проходили 9-12 января 2017 года. В них принимали участие местные участковые, оперативные сотрудники Курчалоевского и Шалинского ОМВД, а сотрудники ППСП им. А.Кадырова им оказывали поддержку. Задержаны были десятки людей, и почти все ни к каким преступлениям отношения не имели.
В Госдепартаменте подчеркивают, что убийство произошло именно во время работы Ирасханова командиром полка.
«Мы обеспокоены продолжающимися насилием и грубыми нарушениями прав человека в Чечне, в том числе широко распространенными случаями внесудебных убийств, пыток, похищений и произвольных задержаний представителями власти. Российское правительство не предпринимает адекватных шагов для судебного преследования или наказания должностных лиц, причастных к этим нарушениям, что создает атмосферу безнаказанности», – сказано в заявлении Госдепартамента.
Ранее власти США запретили въезд в страну главе правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его родственникам, а также внесли в санкционный список пять человек, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым (Руслана Геремеева, Абуйдаза Висмурадова, Геннадия Карлова, Сергея Коссиева и Елену Трикули). Тогда же санкции были введены против чеченского специального отряда быстрого реагирования «Терек». Висмурадов возглавляет охрану Кадырова и командует «Тереком», а Геремеев – в прошлом командир «Терека» и роты батальона «Север». Санкции в отношении них Госдепартамент США также объясняет «серьезными и продолжительными нарушениями прав человека в Чечне: преследованиями, произвольными или незаконными арестами или задержаниями, пытками, насильственными исчезновениями и внесудебными казнями».