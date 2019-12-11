Иран не приглашён на саммит по Сирии, запланированный в Стамбуле в феврале 2020 года.

Как передает РИА Новости, об этом заявил журналистам старший помощник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи.

«Это четырёхсторонний саммит: Турция, Германия, Франция и Великобритания. Иран не приглашён, потому что это саммит между европейскими странами и Турцией, это не связано с Ираном», — сказал он.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о намеченном в Стамбуле в феврале саммите по Сирии с участием глав Турции, ФРГ, Франции и Великобритании.

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