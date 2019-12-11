Проживающий в Дании азербайджанский врач, председатель Международного общества головной боли (The International Headache Society) Мессуд Ашина был удостоен денежной награды в 5,3 миллиона евро от престижного датского Фонда Лундбека.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Фонда Лундбека.

В целом, Фонд наградил шестерых ведущих неврологов мира, включая проживающего в Дании азербайджанского врача М.Ашина. Общая сумма денежных наград составила 232 миллиона дронов (более 30 миллионов евро).

Мессуд Ашина родился в 1965 году в Баку. Учился в Азербайджанском государственном медицинском университете. В настоящее время он является профессором неврологии и старшим советником в Копенгагенском университете. В то же время является руководителем Датского центра лечения головных болей и неврологии и Центра исследований мигрени у человека.

Minval.az