Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым предостерег от вмешательства в американские выборы и призвал Москву урегулировать конфликт с Украиной.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник вечером сообщении пресс-службы Белого дома.

Президент США Дональд Трамп встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Майклом Помпео. Лавров проинформировал президента Трампа о своих обсуждениях состояния двусторонних отношений, — отмечается в тексте. — Президент Трамп предостерег от любого вмешательства России в американские выборы и призвал Россию урегулировать конфликт с Украиной».

Лавров сообщил на пресс-конференции, что предложил американскому президенту опубликовать переписку Москвы и Вашингтона по теме приписываемого РФ «вмешательства» в выборы.

Трамп на встрече с Лавровым заявил, что улучшение двусторонних отношений позволит активизировать взаимную торговлю.

«Стороны рассмотрели состояние отношений с Китаем. Президент отметил, что улучшение отношений с Россией позволит увеличить двустороннюю торговлю», — проинформировали в пресс-службе Белого дома.

Президент США также обсудил с министром иностранных дел России, как можно улучшить ситуацию с задержанными гражданами двух стран.

«Президент приветствовал продолжение сотрудничества с Россией по решению вопросов, представляющих взаимную озабоченность, включая то, как США и Россия могут предпринять позитивные шаги касательно задержанных граждан», — обратили внимание в Белом доме.

Как заявил во вторник на пресс-конференции Лавров, обвиняемый в РФ в шпионаже американец Пол Уилан ведет себя вызывающе и угрожает сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

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