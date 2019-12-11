Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упомянул своих коллег из РФ и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — в числе мировых лидеров, которые вызывают у него симпатию.

«Он может нравиться или не нравиться людям, однако у него нет скрытых планов (в отношении Турции)», — сказал Эрдоган о Трампе, отвечая на вопрос о том, кого из иностранных лидеров он ценит.

«Дональд Трамп говорит обо всем открыто. В беседе со мной он предельно открыт, так же, как и я с ним», — добавил турецкий президент.

Говоря о Путине, Эрдоган так же отметил отсутствие у РФ «скрытых планов».

«Мы действуем, оставаясь открытыми по отношению друг к другу», — сказал он, говоря о сотрудничестве с лидером РФ. «Вместе (с Россией) мы добьемся мира в регионе», — цитирует «Интерфакс» Эрдогана.

В то же время, он раскритиковал лидеров европейских стран, отметив, что не может вспомнить хотя бы одного из них, кого можно было бы назвать образцовым руководителем.

Minval.az