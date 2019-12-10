360-килограммовый нацистский орел со свастикой, в 2006 году поднятый исследователями с затопленного корабля времен Третьего рейха «Адмирал граф Шпее», будет продан на аукционе, сообщает Daily Mail.

Соответствующее решение приняла судебная инстанция в Уругвае: именно в территориальных водах этой страны, в заливе Ла-Плата и был найден ценный исторический артефакт.

Однако Альфредо Этчегарай, 13 с лишним лет назад руководивший экспедицией по извлечению символа нацизма с морского дна, рассчитывает выручить не менее £50 млн. По его словам, интерес к покупке проявили музеи из разных стран мира, правительство Германии и частные коллекционеры: кто-то даже планирует выставить орла в Дохе во время матчей чемпионата мира по футболу 2022 года. Этчегарай заметил, что борьба в уругвайском суде за право выставить артефакт на торги длилась много лет.

Однако Альфредо Этчегарай, 13 с лишним лет назад руководивший экспедицией по извлечению символа нацизма с морского дна, рассчитывает выручить не менее £50 млн. По его словам, интерес к покупке проявили музеи из разных стран мира, правительство Германии и частные коллекционеры: кто-то даже планирует выставить орла в Дохе во время матчей чемпионата мира по футболу 2022 года. Этчегарай заметил, что борьба в уругвайском суде за право выставить артефакт на торги длилась много лет.

Minval.az