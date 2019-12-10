Согласованный конгрессом США оборонный бюджет запрещает передачу Турции американских самолетов F-35, следует из опубликованного документа.

Ранее стало известно, что комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. По нему еще предстоит голосование. После этого, в случае одобрения, документ поступит на подпись президенту США, передает РИА Новости.

«Запрещает передавать F-35 Турции», — говорится в документе.

Отмечается, что приобретение Турцией российских систем ПВО С-400 представляет собой важную сделку, подпадающую под закон CAATSA, вследствие чего президент США должен ввести санкции.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Анкара отказалась идти на уступки.

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