Автор скандального «досье» на президента США Дональда Трампа Кристофер Стил в прошлом был другом дочери американского лидера Иванки, передает Reuters.

Агентство обращает внимание на то, что в опубликованном докладе инспектора минюста Майкла Хоровица говорится о дружбе между Стилом и членом семьи Трампа.

По данным источника агентства, Иванка Трамп является тем неназванным членом семьи, о котором идет речь.

О досье стало известно в 2016 году, в документе была собрана информация о предполагаемых связях Трампа с Россией.

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