Соединенные Штаты расширили санкционный список в отношении Венесуэлы, включив в него двух граждан этой страны. Соответствующее сообщение опубликовала в понедельник пресс-служба Министерства финансов США.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) приняло меры против Густаво Адольфо Вискаино Гила и Хуана Карлоса Дугарте Падрона», — говорится в тексте. Как указывает Минфин США, в апреле 2016 года Дугарте Падрон был назначен генеральным директором Административной службы идентификации, миграции и иммиграции (SAIME) — правительственного учреждения Венесуэлы, а в июне 2018 года этот пост занял Вискаино Гил.

«Когда Дугарте [Падрон] был генеральным директором SAIME, он получал взятки, а SAIME была причастна к коррупционным сделкам, включающим продажу паспортов», — указывается в пресс-релизе. «С осени 2018 года официальные лица SAIME и Вискаино [Гил] замешаны в коррупции, получении от заявителей тысяч долларов за паспорта и перечислении этих средств на личные счета Вискаино [Гила] в иностранные банки», — утверждает Минфин США. Отмечается также, что административная служба под руководством Вискаино Гила продавала паспорта гражданам других государств, а «среди персонала SAIME были члены вооруженных групп… нелегитимного бывшего венесуэльского президента Николаса Мадуро».

Министерство финансов США также не исключило введения санкций в отношении физических и юридических лиц из России и Китая, причастных, по мнению Вашингтона, к коррупции и нарушению прав человека в Венесуэле.

Соответствующий вопрос был задан представителю американского Минфина высокого ранга в ходе телефонного брифинга. «Я не буду комментировать что-либо относительно каких-то конкретных планов, которые у нас есть, однако эта администрация неоднократно демонстрировала, что мы не будем терпеть коррупцию и злоупотребления режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро <…> Я скажу вам, что мы будем… [вводить санкции] против всех без исключения лиц, которые содействуют клептократическим действиям режима Мадуро», — ответил он.

Minval.az