Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе возможных телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на этой неделе ситуацию в Ливии и убедить его отказаться от поддержки маршала Халифы Хафтара.

«Возможно, на этой неделе мы пообщаемся с Путиным. Нужно, чтобы новая Сирия не возникла. Верю, что по отношению к Хафтару он пересмотрит отношение, потому что у того нет легальности. Восьмого января Путин приедет в Стамбул, мы откроем газопровод «Турецкий поток». А ближайший телефонный разговор будет касаться только Ливии и Хафтара», — заявил Эрдоган в интервью телеканалу TRT.

Minval.az