Житель индийского штата Тамилнад притворился женщиной, чтобы получить работу.

Об этом сообщает портал The Star.

40-летний мужчина по имени Радж (Raj) никак не мог найти работу в своем городе. Поэтому он решил переехать в город Мадурай, где его никто не знал, и притвориться женщиной, чтобы устроиться в фирму по уборке квартир.

Мужчина переодевался в женскую одежду, представлялся девушкой по имени Раджати (Rajathi) и работал уборщиком в трех домах. Однако вскоре его обман раскрыли и отстранили от работы.

Радж признался, что хотел заработать деньги, чтобы поддержать пожилых родителей.

Minval.az