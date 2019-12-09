Уличный художник Бэнкси представил в английском городе Бирмингем граффити, приуроченное к Рождеству. Видео с новой арт-работой Бэнкси опубликовано в его инстаграме.

На записи мужчина, который выглядит как бездомный, сидит на скамейке рядом со своими вещами: он пьет воду, а затем ложится, подкладывая под голову мешок. В этот момент на записи становится видна оленья упряжка, нарисованная на стене возле скамейки.

«Боже, благослови Бирмингем», — написал Бэнкси в подписи к видео. По его словам, за 20 минут, что шли съемки, к мужчине, изображавшему бездомного, несколько раз подходили прохожие. Они предложили ему горячий напиток, два шоколадных батончика и зажигалку, хотя сам мужчина ничего не просил.

Minval.az