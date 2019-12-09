Турция окажет посильную помощь в деле ликвидации угрозы террористов ИГ в Афганистане.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на министерской конференции «Сердце Азии- Стамбульский процесс» во дворце Долмабахче в Стамбуле, передает «Анадолу».

Глава государства выразил убежденность в том, что конференция «Стамбульский процесс — сердце Азии» внесет важный вклад в дело мира в регионе.

Президент подчеркнул, что Турция выступает в поддержку Стамбульского процесса по Афганистану.

«В то время, как мировое сообщество привержено своим обязательствам по Афганистану, афганские власти также должны выполнять взятые на себя обязательства. Турция удовлетворена позицией официального Кабула, выполняющего обязательства по договоренностям, достигнутым в прошлом году в Женеве», — сказал Эрдоган.

По его словам, Афганистан переживает непростые времена.

Мировое сообщество должно усилить поддержку Афганистана, которую продолжает оказывать на протяжении 18 лет, отметил президент.

Глава государства также добавил, что региональное сотрудничество и солидарность необходимы для решения проблем, стоящих перед странами Южной Азии и соседними регионами.

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