Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти приступили к работе по расселению сирийских беженцев в районах на севере Сирии, перешедших под турецкий контроль в ходе операции «Источник мира».

«В районы Сирии, которые стали полностью безопасными, на сегодняшний день уже вернулись 370 тысяч человек по собственному желанию. Мы начали работу по строительству поселений на территории между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд, где на первом этапе сможет разместиться один миллион человек», — заявил Эрдоган, выступая на министерской конференции по социальным вопросам Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

Выступление Эрдогана транслировал телеканал NTV.

Minval.az