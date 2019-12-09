Информация властей США о том, что в ходе недавних протестов в Иране погибли более 1 тыс. человек, не соответствует действительности. Об этом в понедельник заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабии.

«Эти данные не соответствуют действительности», — цитирует его телерадиовещательная корпорация IRIB. Рабии добавил, что «нет доказательств, подтверждающих информацию США».

5 декабря спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Тегеран несет ответственность за убийство приблизительно 1 тыс. участников акций протеста, проходящих в этой исламской республике.

Minval.az