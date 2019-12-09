Китайские власти заявили, что мусульмане, проходящие переобучение в специальных лагерях, счастливы. Об этом рассказал глава Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Шохрат Закир, сообщает The Independent.

«Благодаря китайскому правительству, уйгуры могут найти работу и улучшить качество своей жизни», — отметил он. Закир добавил, что КНР будет продолжать работу над политическим перевоспитанием местных мусульман в лагерях СУАР.

По словам политика, перемещение по территории «центров переподготовки» свободное, и уйгуры всегда могут уйти оттуда. Саму программу обучения он охарактеризовал как «обычные и открытые образовательные тренинги».

Однако уйгурские активисты отрицают эти заявления. «Раз так, почему моя сестра до сих пор не вернулась домой?» — цитирует The Independent одного из мусульман. В статье отмечается, что некоторые уйгуры, которых забрали в подобные лагеря, уже несколько лет как считаются пропавшими без вести.

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