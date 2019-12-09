Армянская делегация прибегла к провокации на VIII пленарной сессии Парламентской ассамблеи Евронест в Тбилиси.

Во время выступления руководитель армянской делегации употребил выражения «народ Нагорного Карабаха» и «Арцах».

Армянский депутат, упомянувший и т.н. «геноцид армян», предложил участникам сессии почтить память всех жертв геноцидов минутой молчания, передает Report.

После обращения армянского депутата поднялись только несколько депутатов. После того, как глава армянской делегации покинул трибуну, представитель из Румынии повторил его просьбу. После этого все участники сессии встали на ноги.

Выступивший на сессии член Милли Меджлиса Тахир Миркишили положительно оценил почтение памяти жертв геноцида. Он сообщил участникам мероприятия, что вооруженные подразделения армян совершили геноцид в Ходжалы.

Депутат также призвал международную общественность оказать содействие в освобождении заложников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, которые незаконно содержатся на оккупированных территориях Азербайджана.



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