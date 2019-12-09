Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с жертвами в результате пожара, произошедшего в одесском колледже.
Об сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с жертвами в результате пожара, произошедшего в одесском колледже.
Об сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2019/12/09 17:45
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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