Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона.

Как сообщает АПА, в своем выступлении на заседании министров стран Организации исламского сотрудничества президент Турции упрекнул французского коллегу в употреблении выражения «исламский террор».

«На последнем Саммите НАТО президент Франции говорил об «исламском терроре». Я несколько раз говорил ему лично, что ислам означает мир. Как вы можете ставить выражение «исламский террор» в один ряд с миром и террором?! Это невозможно. Он промолчал в ответ и на последнем Саммите НАТО вновь использовал это выражение», — сказал президент Турции.

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