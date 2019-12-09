9 декабря министерство внутренних дел Турции объявило о депортации во Францию 11 граждан этой страны, причастных к террористической группировке «Исламское государство», сообщает издание news.ru.

О намерении осуществить такую депортацию неделю назад сообщал министр иностранных дел Турции Сулейман Сойлу.

Высылка из Турции была начата около трех недель назад, несмотря на сопротивление некоторых европейских стран. Многие государства требуют, чтобы боевиков судили там, где они совершали преступления, и оставляли их отбывать наказание на месте.

Франция в число таких стран не входит. Официальный Париж еще в середине ноября согласился принять своих граждан, состоявших в рядах ИГ.

Minval.az