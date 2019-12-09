Накануне в Ереване прошла сходка агентуры армянских, иранских и иных спецслужб с целью дальнейшей популяризации тюркофобии на Кавказе.

Именно так правильно охарактеризовать состоявшуюся 6-7 декабря так называемую «Конференцию автохтонных народов Кавказско-Каспийского региона». В отличие от прошлых лет, в конференции не приняли участие сколько-нибудь значимые ученые из стран СНГ и даже Ирана, последний вообще был представлен малоизвестным членом неформального кружка востоковедения при тегеранском университете, откомандированным на мероприятие посольством Ирана в Армении. Основной ударной силой, делающей конференцию международной, была безликая кучка талышских трудовых мигрантов, ныне проживающая в Москве и других городах России, а также свадебный генерал с безвкусным бантиком, крестиком на шее и армянской медалью на лацкане — эпатажный директор «Института социальных и политических исследований черноморско-каспийского региона» Владимир Захарян.

Как видим, ни о какой науке, талышеведении и прочем речи не шло. К примеру, декан факультета Востоковедения Ереванского Госуниверситета Гурген Меликян под благовидным предлогом отказался принимать участие в этом цирке.

В целом собравшихся объединяло желание распилить бюджет, выделенный армянским правительством на нагнетание анти-азербайджанских настроений в обществе, что отвечает чаяниям новоиспеченного армянского авторитария Никола Пашиняна отвлечь внимание населения от социальных проблем.

Рабочим языком конференции был русский, однако многие выступающие говорили на армянском языке, и талышских горе-патриотам вовсе не обеспечили переводом. В тоже время кто-то из них тупо смотрел в пустоту, а кто-то, как, к примеру, Забиль Магеррамов, похотливо посматривал и снимал на видео находящихся в зале сотрудниц института востоковедения РА. Было очевидно, что талышских гастарбайтеров из России мало интересует то, о чём им усиленно впаривают армянские историки-пропагандисты. Исмаил Шабанов и Захераддин Ибрагимли отрабатывали полученное поручение, а примкнувшие к ним Эльшан Гасанов и Рустам Агаев, по-видимому уже настолько опустились, что иного выхода, кроме как идти на поклон к врагам, не нашли. От души радовался только Забиль Магеррамов, благо он вернулся в родной ему Ереван и, похоже, всерьез надеялся, что старые друзья из армянского СНБ вновь начнут выплачивать ему стабильную зарплату.

Деньги Забилю нужны как никогда, хотя бы для того, чтобы прокормить себя и свою сожительницу, вдову, честно подрабатывающую официанткой в питейных заведениях спальных районов Москвы. Брошенный на помойку судьбы Забиль Магеррамов как то пытался начать зарабатывать честно, как мужчина, и даже устроился работать ночным сторожем. Однако вскоре понял, что по-мужски он не может, душа тянет на предательство. И вот он тут в Ереване, о его визите информирован сам Никол Пашинян, чью честь и достоинство Магеррамов усердно защищает среди талышской диаспоры. В Азербайджане сказали бы «пепел тебе на голову, ай Пашинян, если у тебя такой «защитник» как Забиль Магеррамов».

Кстати, в одной из переписок в социальной сети до поездки в Ереван, Забиль не по-мужски обмолвился о слухах, циркулирующих касательно супруги премьер-министра Армении Анны Акопян, о которых ему, якобы, поведали его ереванские приятели.

С точки зрения армян участие в конференции самозваного лидера талышской диаспоры России, несомненно, является большим достижением. Однако с той минуты, когда Исмаил Шабанов, выступая в Ереване, произнес свое приветствие от имени талышского народа, он потерял право представлять этот народ раз и навсегда так как талышский народ не уполномочивал Шабанова приветствовать армян, которых объединяет слепая ненависть к Азербайджану. Население Азербайджана все еще с недоверием относится к инициативам по налаживанию диалога между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха под эгидой международных организаций, а уже политиканство Шабанова и его желание предложить армянским фашистам услуги гордого талышского народа вызывает среди азербайджанцев только брезгливую усмешку.

Армянское востоковедение, организуя подобные мероприятия, преследует единственную цель – рассорить народы Азербайджана между собой. Ни о каком талышеведении речи не идет, иначе какую роль в организации конференции играли отдел христианского востока института востоковедения? Возможно, у армян далеко идущие планы, и они подводят основу под идею, что талыши должны вернуться к своим христианским корням. А поскольку армяне настаивают на том, что это они – «самые древние христиане на Южном Кавказе», то не удивляйтесь, если через годругой Забиль Магеррамов станет первым талышом, принявшим армяно-григорианское вероисповедание. От религии своих отцов он уже отказался, когда посоветовал армянской актрисе легкого поведения Мариэтте Варданян выступать с экрана с покрытой головой от имени талышских женщин.

В целом сама суть мероприятия сводилась к тому, чтобы выпятить христианское прошлое народов Кавказа, как фактор добрососедских отношений между ними. Мол, именно с приходом Ислама на Кавказе начались междоусобицы, в которых пострадали сами кавказские народы, которые исламизировались. Неудивительно, что под такую повестку конференции армянам удалось привлечь лишь несколько «без роду без племени» талышей из Москвы, а также ряд сомнительных псевдоученых из российской Академии Наук.

Привлек внимание на конференции своим пассажем псевдоученый Тимур Айтберов, вовсе заявивший, что лезгинского языка как такового исторически не существовало, а существовал, мол, лишь аварский язык. Армянские СМИ с радостью растиражировали высказывания Айтберова, что горцы должны быть благодарны Месропу Маштоцу, создавшему для них письменность. Аварцам и лезгинам хватит мудрости пропустить мимо ушей разжигающие межнациональную рознь тезисы Айтберова, однако уважаемым людям в родном Дагестане ему давно пора объяснить, что свое недостойное поведение и безответственные высказывания озвучивать от имени аварцев или горцев в целом неправильно. На Кавказе традиционно с подозрением относятся к армянам, мошенникам и плагиаторам, а потому панегирики типа Маштоца вряд ли будут понятны не склонившим голову перед империями аварцам.

Вот такая «конференция-сходка» и состоялась в Ереване в начале декабря. К сожалению, некоторые малограмотные граждане Азербайджана иногда ошибочно принимают за чистую монету эпитеты, приписываемые себе самозванцами типа Шабанова и Ибрагимли. Однако их настоящее лицо становится понятным именно в таких ситуациях. Эти авантюристы прочно вошли в историю азербайджанского народа, как предатели и кроме как раскаяния, как это сделал Фахраддин Аббасзаде, другого пути у них нет.

Minval.az