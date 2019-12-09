Шаман Александр Габышев возобновил поход на Москву из Якутска.

По словам главного сподвижника шамана Евгения Ростокина по прозвищу Ворон, подписка Габышева о невыезде уже истекла. Теперь он «на санках, с лайками и тремя последователями» начал свой поход в Москву «с той же целью», передает агентство «Росбалт».

Ростокин добавил, что перед походом шаман «общался с духами».

Габышев начал поход в Москву в марте для «изгнания» президента Владимира Путина. В сентябре его задержали и доставили в психоневрологический диспансер, но потом отпустили. Позже «шамана-воина» признали невменяемым.

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