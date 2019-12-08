Ученые Университета Техаса и Университета Флориды в США обнаружили безопасные и эффективные препараты против неизлечимых типов рака крови у взрослых и детей. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Новый класс лекарственных средств, называемый PROTAC, нацелен на белковое соединение BCL-XL, которое позволяет раковым клеткам выживать. Предыдущие препараты того же принципа действия вызывали опасное снижение числа тромбоцитов с высоким риском кровотечения. У PROTAC этот риск значительно снижен.

Средства будут использованы в лечении таких заболеваний, как острый Т-клеточный лейкоз и Т-клеточная лимфома. Они разрушают белок BCL-XL, а не просто ингибируют его, как другие лекарства. По словам ученых, PROTAC может применяться против некоторых типов детских онкологических заболеваний, которые не поддаются лечению.

Т-клетки являются важным компонентом иммунной системы. Они вырабатываются вилочковой железой (тимусом), располагающейся в верхней части груди.

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