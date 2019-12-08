Белорусская и российская стороны на переговорах в Сочи полностью согласовали проекты интеграционных «дорожных карт» по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб, несогласованными еще остаются 8 отраслевых «дорожных карт», сообщил в воскресенье посол Беларуси в России Владимир Семашко.

«Остаются несогласованными 8 дорожных карт», — сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на слова посла.

Белорусский дипломат отметил, что «6 декабря встретились премьеры, заслушали министров энергетики, констатировали, что нашли развязку по дорожной карте по электроэнергии».

«Можно констатировать, что переговоры прошли предметно, в конструктивном, доброжелательном духе. В результате уже на встрече президентов нашли сложную развязку по дорожной карте сотрудничества таможенных служб. Это был непростой вопрос. Стоит задача до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу — и белорусскую, и российскую: там сотни законодательных актов, десятки межправсоглашений», — продолжил Семашко.

По его словам, «самое главное, премьеры провели ревизию, что сделано, что не сделано, они не ставили задачу найти абсолютную развязку по оставшимся дорожным картам. «Это уже делали президенты 7 декабря», — добавил Семашко.

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