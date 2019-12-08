В России уроженцу Азербайджана запретили продавать табак и сигареты в своем магазине по причине того, что магазин предпринимателя находился в 20 метрах от детсада «Солнышко».

Об этом рассказали в УФССП России по Кировской области. Владельцу торговой точки вручили исполнительный лист. Ему запретили также выезд за рубеж. Несмотря на это, мужчина продолжал торговлю и попытался съездить на отдых к себе на родину в Азербайджан. Однако в аэропорту Кирова его не пустили в самолет.

После этого уроженец Азербайджана выполнил все судебные постановления.

Minval.az