Бывший президент Украины Петр Порошенко со сцены на киевском «майдане», где собрались тысячи его сторонников, огласил требования к Владимиру Зеленскому, а также другим участникам «нормандского саммита» (Россия, Германия, Франция, Украина).

«Здесь собрались десятки тысяч людей, чтобы сказать: «Мы за Украину — свободную, демократическую, соборную, европейскую страну», — заявил бывший лидер, добавив, что этот «голос должен быть услышан украинским президентом». Он утверждает, что у собравшихся «есть все основания настаивать на этом».

Порошенко подчеркнул, что людей на «майдане» должны услышать и все участники саммита в Париже. «Если вы сдадите Украину, вы сдадите Европу», — обратился он к европейским лидерам.

Экс-глава государства обозначил «красные линии», которые, по его мнению, не должны перейти участники саммита в Париже. Среди них он назвал недопустимость отхода от направленности Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, невозможность проведения прямых переговоров с представителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, невозможность проведения выборов в Донбассе до реализации условий безопасности, освобождение пленных «на оккупированных территориях и в России». «Красными линиями» Порошенко также назвал невозможность «торговать Крымом» и недопустимость уступок со стороны Украины в ходе переговоров в обмен на снижение цены на газ.

В эти минуты на Площади независимости в Киеве собралось несколько тысяч человек на митинг, организованный тремя оппозиционными партиями «Европейской солидарностью» (лидер — Петр Порошенко), «Батькивщиной» (лидер — Юлия Тимошенко) и «Голосом» (лидер — Святослав Вакарчук). Они собрали людей, чтобы предъявить требования к лидерам «нормандской четверки» накануне их встречи в Париже. Аналогичные, но менее многочисленные «майданы» прошли и в других регионах Украины.

Minval.az