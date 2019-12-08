Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал ввести три типа новых виз в случае победы на досрочных выборах 12 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Так, виза типа «Исключительный талант» будет выдаваться тем, кто имеет заслуги в научной, культурной и предпринимательской сферах.

Виза второго типа достанется работникам, которые имеют предложение трудоустройства в Великобритании.

Третий тип визы будет предназначена мигрантам, которые имеют низкий уровень профессиональных навыков.

По словам Джонсона, люди с первыми двумя типами визы будут иметь высокий шанс получить вид на жительство и гражданство, в отличие от лиц с третьим типом визы.

Премьер считает, что такая система выдачи виз позволит контролировать границы страны после выхода из Евросоюза.

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