Американский художник Давид Датуна съел работу «Комик» итальянца Маурицио Кателлана на ярмарке современного искусства «Арт-Базель» в Майами-Бич, сообщает портал Miami Herald.

Этот экспонат – банан, приклеенный к стене скотчем – ранее продали коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов.

Датуна съел банан и назвал это перфомансом «Голодный художник». Полицейские вывели его из выставочного зала, но арестовывать не стали.

Арт-объект заменили на новый. Директор галереи Люсьен Террас заявил, что работу нельзя уничтожить, потому что «банан – это идея».

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