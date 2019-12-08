Американский президент Дональд Трамп объявил себя «лучшим другом Израиля в Белом доме».

«В отличие от своих предшественников, я всегда выполняю свои обещания», — отметил американский лидер, выступая на Национальном саммите израильско-американского совета во Флориде.

В числе прочих своих заслуг Трамп напомнил и о признании Иерусалима израильской столицей и переводе туда посольства США из Тель-Авива. Трамп также отметил свое решение изменить политику США на Ближнем Востоке, признав суверенитет Израиля над Голанскими высотами, и призвал евреев, живущих в Америке, «больше любить Израиль», передают российские «Вести».

Выступление Трампа вызвало неоднозначную реакцию. К примеру, бывший глава Национального еврейского демократического совета Аарон Кейак осудил высказывания американского президента как антисемитские.

Minval.az