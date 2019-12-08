Полиция в Гонконге в рамках операции задержала 11 человек, в том числе 3 женщин, и обнаружила у них оружие, в том числе огнестрельное, перед началом манифестации.

«Этим утром полиция провела операцию и задержала восемь мужчин и трех женщин… Было изъято большое количество оружия, в том числе одно огнестрельное, и более сотни пуль. Спецслужбы предположили, что группировка планировала использовать это оружие в ходе сегодняшнего шествия и дискредитировать таким образом полицию», — говорится в сообщении правоохранителей в Facebook.

Также полицейские уточнили, что задержали этих людей за хранение огнестрельного оружия без лицензии, за хранение товаров, способных нанести ущерб, и за хранение запрещенных видов оружия, а также за незаконное сборище, передает РИА Новости.

Правоохранители изъяли полуавтоматический пистолет Glock и 105 пуль. В полиции подчеркнули, что впервые за полгода протестов был изъят пистолет, что вызвало беспокойство правоохранителей. Также были изъяты дубинки, холодное оружие, перцовые баллончики и два пуленепробиваемых жилета.

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