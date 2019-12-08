Высокопоставленная чиновница из администрации президента США Сима Верма требует возместить $47 тысяч за вещи, которые были украдены из её багажа во время рабочей поездки.

Добычей вора стали предметы одежды и украшения, в том числе подвеска за $6 тысяч из коллекции дочери американского лидера Иванки Трамп.

Верма, возглавляющая программу Medicare, подала претензию о возмещении убытков летом прошлого года в департамент здравоохранения и соцслужб, к которому относится её ведомство. Тогда чиновнице выплатили $2851,40, передают российские «Новости».

Совершенно уместно, что руководитель подала иск о потере личного имущества, похищенного во время рабочей командировки, и это не является необычной практикой для федеральных служащих, — отметил представитель департамента.

Среди вещей, стоимость которых Верма намерена вернуть из средств налогоплательщиков, были увлажняющий лосьон за $325 и наушники за $349.

Minval.az