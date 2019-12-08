По всему миру тысячи людей этой ночью спали на улице в рамках программы The Worlds Big Sleep Out, таким образом они рассчитывают собрать средства для помощи бездомным.

По оценкам организаторов, в акции должны были принять участие около 50 тысяч человек. Британцы ночевали на улице в Лондоне, Эдинбурге и Кардиффе, подобные мероприятия также запланированы в Нью-Йорке, Брисбене, Дублине и других городах, передает агентство «Интерфакс».

Активисты надеются собрать благодаря этой акции около 38 миллионов фунтов стерлингов ($50 млн) для помощи бездомным.

В акции принимали участие и знаменитости. Так, актриса Хелен Миррен читала перед сном собравшимся на Трафальгарской площади в Лондоне сказку, в то время как шотландская рок-группа Travis исполняла свои композиции.

Создателем Worlds Big Sleep Out является Джош Литтлджон. На сайте организации указано, что целью этой акции является не только сбор средств, но и привлечение внимания политических лидеров к проблеме бездомных и беженцев.

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