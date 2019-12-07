Сенат США включил санкции против Северного потока-2 в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Об этом сообщает Bloomberg в субботу, 7 декабря.

Санкции будут применяться к компаниям, занимающимся прокладкой российского газопровода. В частности, ограничения будут касаться судов и руководителей компаний, занимающихся строительством Северного потока-2, которым может быть отказано в визах, а также заблокированы транзакции, связанные с их имуществом или интересами в США.

Сенаторы разочарованы тем, что президент Дональд Трамп не смог помешать строительству газопровода, пишет Bloomberg.

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