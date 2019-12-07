Верховный суд США приостановил исполнение смертных приговоров, вынесенных федеральными судами. Суд отклонил ходатайство администрации Дональда Трампа, которая пыталась отменить временный запрет на исполнение высшей меры наказания на федеральном уровне, сообщили вечером в пятницу, 6 декабря, американские СМИ.

Таким образом в ближайшее время не будут приведены в исполнение четыре смертных приговора. Одного из осужденных планировалось казнить утром 9 декабря, еще трех — до конца января. Приведение в исполнение еще одного смертного приговора, о котором первоначально шла речь, было уже ранее приостановлено в связи с другим процессом.

2 декабря администрация США обратилась в Верховный суд с просьбой отменить вынесенное в тот же день решение апелляционного суда в Вашингтоне, запретившего исполнение смертных приговоров федеральных судов. При этом правительство сослалось на «немыслимую жестокость» приговоренных к высшей мере наказания преступников.

Судебная тяжба ведется не в отношении смертной казни как таковой, а метода ее исполнения. Суд в Вашингтоне счел недопустимым отклонение от действующей с 1994 года нормы о применении смертельной смеси из трех веществ, а правительство планировало применить смертельную дозу одного вещества — психотропного препарата пентобарбитал.

В конце июля министерство юстиции США сообщило о возобновлении исполнения смертных приговоров на федеральном уровне после перерыва почти в 20 лет. Генеральный прокурор Уильям Барр указал, что в декабре и январе планируется казнить пятерых заключенных в тюрьме Терре-Хот в Индиане. Речь идет о наиболее жестоких преступниках, все они были приговорены за убийства, в том числе детей, и ожидают казни более 15 лет.

В последний раз смертный приговор федерального суда США был исполнен в 2003 году. Мораторий на казни на федеральном уровне был неформальным, Минюст США проверял процедуру применения смертельной инъекции. За это время высшая мера наказания осуществлялась отдельно в ряде штатов. В настоящее время в США приговорены к смертной казни более 2600 человек.

Президент Дональд Трамп является сторонником высшей меры наказания. В частности, в начале августа после стрельбы в Техасе и Огайо он заявил, что США должны ввести высшую меру наказания для преступников, совершивших массовые убийства.

«Я поручаю министерству юстиции предложить закон, гарантирующий, что те, кто совершают преступления на почве ненависти и массовые убийства, были приговорены к смертной казни», — сообщил президент. Он подчеркнул, что высшая мера наказания будет применяться «быстро, решительно и без ненужных многолетних отсрочек».

По данным организации Death Penalty Information Center, смертная казнь отменена в примерно 20 из 50 штатов, в частности в Нью-Йорке.

Minval.az