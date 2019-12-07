Американская Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, ведет переговоры об аренде здания на Манхэттене в рамках соглашения, которое может сделать компанию одним из крупнейших в Нью-Йорке корпоративных арендаторов.

Компания интересуется помещением площадью около 65 тыс. квадратных метров в здании Farley Building, где расположен офис почтовой службы США в Нью-Йорке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Facebook в прошлом месяце объявила о заключении сделки об аренде помещения в районе Хадсон-Ярдс. С учетом новой аренды, а также уже имеющихся у компании офисов в Нью-Йорке, общая площадь помещений, занимаемых Facebook в городе, превысит 279 тыс. квадратных метров.

В случае заключения сделки компания получит возможность разместить более 14 тыс. сотрудников, согласно ориентировочным подсчетам консультантов по недвижимости.

Котировки акций Facebook в ходе предварительных торгов в пятницу растут на 0,4%.

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