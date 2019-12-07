В начале прошлого века с этой проблемой столкнулась Америка, а теперь и Европа испытала все «прелести» этнического криминала. Не стала исключением и Германия: там давно уже действуют турецкие, ближневосточные и североафриканские ОПГ. Но в последние годы преступный мир Германии пополнился новыми игроками: теперь за сферы влияния и прибыли от черных рынков бьются чеченские и армянские кланы под руководством «таинственных» воров в законе.

После ряда громких разборок и дерзких преступлений ими заинтересовались спецслужбы. Расследование закончилось международным скандалом — но преступники раз за разом ускользают от закона. «Лента.ру» разобралась, насколько широко выходцы из бывшего СССР раскинули свои сети по немецкой земле.

27 ноября телекомпания Mitteldeutscher Rundfunk Thüringen опубликовала очередные результаты исследования, посвященного действующей в Тюрингии кавказской мафии. Журналисты за несколько лет проштудировали более 58 тысяч страниц из материалов по уголовным делам и пришли к выводу, что в федеральной земле десятилетиями действуют армянские преступные группировки, по своей организационной структуре напоминающие итальянские мафиозные кланы. Более того, эти криминальные структуры, большинство из которых враждуют между собой, ведут дела по всей Германии (известно по меньшей мере о шести немецких регионах) и взаимодействуют со своими родственниками-союзниками во Франции, Бельгии и Армении.

Как сообщает издание news.ru, немецкие полицейские выяснили, что эти ОПГ зарабатывают самыми разными, но, как правило, незаконными способами — от контрабанды алкоголя и махинаций со ставками на спорт до угона автомобилей, фальшивомонетничества и торговли наркотиками.

Армянские группировки привлекли внимание полиции после серии разборок с поножовщиной и перестрелками. Как выяснилось, конкуренты делили сферы влияния и доход от подконтрольных заведений.

СМИ сообщают, что полицейские раз за разом задерживали участников этих стычек и вскоре пришли к выводу, что среди них очень много родственников. Со временем этими семействами занялись всерьез.

Крупнейшее расследование Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA, германского аналога американской ФБР) против армянской организованной преступности длилось более трех лет, к нему привлекали и региональных силовиков, и сотрудников Интерпола, и даже внешнюю разведку.

Как сообщала еще в начале года газета Tagesspiegel, на предварительное рассмотрение направлено 14 дел, по которым проходит в общей сложности 42 подозреваемых. Подводя промежуточные итоги расследования, которое началось еще в 2014 году, сотрудники BKA сообщили немецкой общественности, что им пришлось столкнуться с новым для себя явлением с необычным, и даже парадоксальным для немцев названием — «воры в законе».

«Сеть их отделений, их ячеек, раскинулась по всей стране. Обычно ячейку возглавляет так называемый «авторитет», у этих авторитетов есть, в свою очередь, собственный начальник — «вор в законе», который чаще всего находится за границей», — рассказал в эфире MDR журналист Алекс Хеммерлинг.

Необычный термин так вдохновил немецких полицейских, что операцию против этнических группировок из постсоветского пространства назвали FATIL (Fight against thieves in law) переводится просто — «Борьба против воров в законе».

Эту борьбу сильно затрудняет то обстоятельство, что преступные связи группировок чрезвычайно широки — по данным, полученным MDR от европейской полиции, силовики насчитали от 670 до 900 человек, напрямую связанных с ворами в законе. Относительно эффективной получается лишь борьба с группировками на местах, но основные управленцы всей этой сети руководят ею из-за границы, скрываясь по разным странам.

Расследование проводилось в строгой секретности, и о нем стало известно чуть больше года назад — первые публикации появились в ноябре 2018 года. Тогда на всю страну прогремели слова сотрудников ВКА: «Армянская мафия действительно существует, — цитировала их газета Spiegel. — Она обладает огромными финансовыми возможностями и своим существованием угрожает правовому государству».

Журналисты из MDR и Spiegel по материалам уголовных дел, связанных с армянской мафией, подготовили документальный фильм под названием «Крестные отцы в Германии: армянская мафия и воры в законе» — но ему не суждено было выйти на экраны. Причиной для судебного запрета стал международный скандал с участием армянского МИД.

Как выяснили журналисты Tagesspiegel, еще в конце 2017 года посол Армении Ашот Смбатян инициировал встречу с представителями Федерального министерства внутренних дел Германии. Разговор был конфиденциальным, но эксперты тогда предполагали, что дипломат рассчитывал поучаствовать в расследовании и отвести возможные подозрения от сотрудников дипмиссии.

Позже этому появилось косвенное подтверждение: оказалось, что Смбатян предлагал свою помощь следователям. Однако в BKA предостерегли коллег: сотрудничать с послом «крайне не рекомендуется». В этот момент спецслужбы следили за армянской ОПГ, действовавшей в Берлине, где расположено армянское диппредставительство, и у них были основания полагать, что сотрудники посольства связаны с преступниками.

Впрочем, ни одного дипломатического работника тогда не привлекли по делу армянской мафии ни как подозреваемого, ни как свидетеля.

Многоцелевое предприятие

Проект FATIL к концу 2018 года закрылся — силовому ведомству не хватило кадров и финансов на то, чтобы продолжать борьбу с такой децентрализованной структурой. Для предъявления обвинений ворам в законе не собрали достаточно доказательств. Но за время расследования удалось раскрыть немало преступлений, которые показывают, как широко раскинулась деятельность армянской мафии.

Летом 2018 года серия задержаний выходцев из Армении прокатилась по Испании: более 140 человек задержали по подозрению в торговле оружием и наркотиками, контрабанде табака, отмывании денег и организации незаконных азартных игр. Незадолго до этого в Германии у 31-летнего немца и связанного с преступными семьями 26-летнего армянина конфисковали 35 килограммов марихуаны, предназначенной для продажи.

Еще в начале расследования выяснилось, что армянская мафия развивает отношения с аналогичными структурами в Европе. В феврале 2014 года в итальянском Неаполе полицейские обыскали черный «мерседес» с немецкими номерами. В нем сидели румын, двое итальянцев и армянин из Германии — член одной из известных криминальных семей. При себе у них была сумка с поддельными банкнотами на сумму в 124,5 тысячи евро.

Позже оказалось, что итальянцы — близкие родственники членов калабрийской «Ндрангеты», опаснейшей итальянской группировки, а фальшивые деньги, обнаруженные полицией, были напечатаны на том же станке, что партия, найденная ранее в немецком Эрфурте.

На тот же город в Тюрингии указывали и номера автомобиля — и там же была конфискована упомянутая выше марихуана. И именно с инцидента в Эрфурте началось международное расследование в 2014 году.

Тогда на всю страну прогремела новость о перестрелке возле эрфуртской игротеки: видео, на котором темноволосые мужчины выбегают из здания, стреляя друг в друга из пистолетов, оказалось во всех крупнейших СМИ.

Как удалось выяснить следователям, перестрелка началась из-за того, что группа армян из Эрфурта задолжала землякам из Берлина более 100 тысяч евро, и те явились их требовать. Откуда взялись деньги и на что были потрачены — до сих пор неизвестно, как неизвестен и точный состав участников разборки, в результате которой были госпитализированы двое мужчин.

Начав раскапывать историю вражды между армянскими кланами, полицейские обнаружили представителей другого кавказского народа: оказалось, что на тот момент армяне уже несколько лет сотрудничали, а иногда и враждовали с чеченскими группировками. И в той заварушке в Эрфурте они тоже участвовали.

По данным из расследования MDR и Spiegel, после перестрелки у игротеки в Германии могла разгореться настоящая война криминальных семей — но авторитеты с обеих сторон встретились и провели мирные переговоры с участием неизвестного «политика из Дагестана», и бойни удалось избежать.

MDR удалось не только прояснить причину той стычки — скорее всего, делили рынок незаконной продажи автозапчастей — но и провести интервью с одним из тех, кто в ней пострадал. Уроженец Чечни Адам Закаев рассказал, что до сих пор с ужасом вспоминает события той ночи, однако не помнит, из-за чего начался конфликт и что обсуждалось. В ходе разговора он настаивал, что зарабатывает только легальными способами и никакого отношения к криминальным структурам не имеет.

Похожие слова посторонний человек (а тем более — полицейский) наверняка услышит от любого, кто связан с кавказским преступным миром. Так бы наверняка ответили и все те, кто запечатлен на фотографии 2017 года: крепкие молодые люди из группировки Guerilla Nation Vaynakh («Партизанская нация вайнахов»), позирующие на фоне Бранденбургских ворот, по самому определению слова «вайнах» имеют отношение к этно-территориальному объединению.

В последние годы полицейские отмечают особенную опасность группировок выходцев с Северного Кавказа (а около 80 процентов северокавказцев в Германии — чеченцы). Еще в 2017 году, после перестрелки в Берлине с использованием автоматического оружия, в которой, предположительно, участвовали чеченцы из Guerilla Nation Vaynakh, немецкие СМИ заговорили о них как о «новой силе в преступном мире». Согласно отчетам BKA, чаще всего чеченские криминальные группировки замешаны в обороте запрещенных веществ и оружия, крупном воровстве и вымогательстве.

К вопросам безопасности преступники подходят очень серьезно: в мае этого года стало известно, что чеченцы выставляли дозорных возле отделений полиции и штаб-квартир спецназа и групп быстрого реагирования: члены кланов установили наблюдение за силовиками и несли постоянное дежурство, чтобы быть в курсе их действий.

Отдельные опасения у правоохранительных органов вызывает то, насколько тесно переплетены в среде иммигрантов из кавказских республик криминальные и экстремистские сообщества: каждый третий из подозрительных, прошедших полицейскую проверку, оказался одновременно вовлечен и в преступные, и в исламистские организации.

Сообщается также, что чеченцы привыкли существовать вне правового поля государства — и это касается не только членов ОПГ, но и вполне законопослушных выходцев из Чечни. Как рассказал Deutsche Welle министр иностранных дел федеральной земли Бранденбург Карл-Хайнц Шретер, в критических случаях они звонят не в полицию, а соплеменникам.

В случае конфликта они способны мобилизовать большое число родственников и знакомых в кратчайшие сроки, а любые спорные вопросы, как правило, решают через совет старейшин, а не через суд.

Столь прочные традиционные связи позволяют чеченцам доминировать в целых секторах черного рынка. К тому же, в отличие от армян, первые поколения которых бежали в Германию из Турции в начале ХХ века, чеченцы охотно взаимодействуют с турецкими бандами, десятилетиями развивавшими свой нелегальный бизнес в ФРГ.

Помимо турок, немецким правоохранительным органам приходится бороться и с другими этническими группировками, связи между которыми налажены давно и прочно. Тогда же, когда стало известно об армянских криминальных структурах, сообщалось о масштабной операции против турецко-итальянского синдиката, наладившего поставки кокаина: тогда удалось задержать 84 подозреваемых и конфисковать огромные партии наркотика — общим весом в 1,8 тонны.

В стране помимо турецких и итальянских криминальных семей действуют ливанские, курдские, марокканские, афганские и вьетнамские группировки. Но с ними немцы имеют дело уже не первый год, и число их преступлений неуклонно снижается — а с «ворами в законе» и жестокими выходцами из стран СНГ им пришлось столкнуться совсем недавно.

Расследования против армянских и чеченских кланов продолжаются, и лишь со временем станет ясно, удастся ли немецкому государству перемолоть новых, незнакомых противников, и смогут ли уроженцы Кавказа и Закавказья и дальше так успешно применять весь опыт, наработанный на развалинах бывшего СССР.

Minval.az