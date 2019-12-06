Полиция Хельсинки задержала в общей сложности 13 человек во время акций по случаю Дня независимости Финляндии, который отмечается 6 декабря. Об этом ведомство сообщило в пятницу в Twitter.

«Полиция задержала в общей сложности 13 человек», — говорится в сообщении. В основном среди задержанных те, кто пытался помешать проведению акций и устроить беспорядки.

В столице Финляндии в пятницу проходит несколько демонстраций. Всего полицейским поступили уведомления о проведении шести различных акций, в том числе движения уличных антимигрантских патрулей «Солдаты Одина», собравшей 250 участников, и акции «Хельсинки без нацистов», в которой участвовали 2,7 тыс. человек.

Minval.az