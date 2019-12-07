В британском Престоне лабрадор спас хозяйку, которая после падения получила серьезные травмы, сообщил The Sun.

Женщина упала с лестницы у себя дома и не смогла самостоятельно встать или даже пошевелиться. Тогда 36-летняя британка дала команду своему псу Бентли привести ее дочь, которая в этот момент смотрела мультфильм в наушниках и не слышала криков матери.

После этого лабрадор прибежал в комнату девочки, снял с нее наушники и, кусая за пижаму, притащил ее к матери. Затем он нашел мобильный телефон, с которого шестилетняя девочка позвонила в службу спасения. Пес не отходил от хозяйки до приезда медиков.

Женщину госпитализировали с ушибами спины и позвоночника.

Как призналась женщина, она давно научила лабрадора приносить пиво из холодильника и мобильный телефон.

Minval.az