Британский двор опроверг слухи о возможном отречении королевы Елизаветы II.

Об этом пишет издание People со ссылкой на источники.

Представитель принца Чарльза рассказал, что королевская семья не обсуждала подобные решения.

«Нет никаких планов касательно отречения королевы по достижении 95 лет или какого-либо другого возраста», — отмечает источник.

28 ноября сообщалось, что королева Великобритании может отказаться от престола в течение ближайших 18 месяцев в пользу своего старшего сына Чарльза. Подчеркивалось, что процесс передачи полномочий якобы уже начался. Одним из доказательств считали то, что Елизавета II стала меньше посещать официальные мероприятия. Там ее замещал 71-летний Чарльз.

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