США продолжат кампанию по оказанию максимального давления на Иран, для этого есть множество инструментов.

Как передает РИА Новости, об этом заявила на пресс-конференции постпред США при ООН Келли Крафт.

В декабре США председательствуют в СБ ООН.

«Что касается Ирана, есть множество инструментов, которые мы можем использовать. И мы продолжим их использовать в отношении Ирана», — сказала Крафт.

«Мы не увидели каких-либо изменений в их поведении. Они продолжают вмешиваться в ситуацию в Йемене, в Сирии. Они везде – они в Ираке», — добавила американский постпред, указав, что беспокоится об иранском народе.

Она отметила, что 19 декабря пройдет заседание Совбеза по теме исполнения резолюции 2231. По ее словам, встреча будет посвящена «проблеме нераспространения и вызовам, которые исходя от Ирана». «Это будет важная возможность для Совбеза продемонстрировать его приверженность обеспечению соблюдения резолюции 2231, в особенности учитывая продолжающиеся действия Ирана и прямое нарушение положений этой резолюции», — указала Крафт.

Minval.az