По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы, которую открыл в пятницу неизвестный на территории авиабазы ВМС США Пенсакола в американском штате Флорида.

Об этом сообщается в Twitter ВМС США.

В заявлении также подчеркивается, что стрелок мертв. Агентство Associated Press сообщило ранее о том, что в результате стрельбы могли пострадать не менее 10 человек.

Ранее на странице авиабазы в Facebook сообщалось о том, что «оба выхода с базы в данный момент закрыты из-за сообщений о стрельбе». По информации телекомпании NBC, инцидент со стрельбой произошел примерно в 06:30 (14:30 мск). Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Рид подчеркнул, что президент США Дональд Трамп следит за развитием ситуации со стрельбой на авиабазе. Согласно информации, размещенной на официальном сайте авиабазы, службу на ней несут порядка 16 тыс. военных, еще около 7,4 тыс. гражданских лиц работают на ее территории.

В среду инцидент со стрельбой произошел на территории базы ВМС США Перл-Харбор, недалеко от города Гонолулу (штат Гавайи). Тогда пострадали три человека, двое из которых умерли от полученных ранений. Военнослужащий, открывший огонь, застрелился.

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