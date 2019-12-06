На международной выставке продали банан, приклеенный скотчем к стене, за 120 тысяч долларов. Об этом сообщает Newsweek.

На художественной ярмарке Art Basel Miami был представлен концепт-арт под названием Comedian. Его автором стал Маурицио Каттелан, который не разъяснил значения своего произведения.

Художник работал над произведением около года. Он вещал в комнате банан, чтобы найти вдохновение. После нескольких идей с различными вариантами, автор вернулся к идее с настоящим бананом.

Хозяин галереи, продавшей концепт, Эмманюэль Перротэн рассказала, что банан является «символом мировой торговли, двойного смысла, а также классического юмора».

Всего было продано два концепта Comedian — оба за $120 000. Ожидается, что третий уйдет с молотка за $150 000.

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