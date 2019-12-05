Задержаны шесть граждан Азербайджана, незаконно въехавшие в Германию.

Об этом Report сообщили в Федеральном министерстве внутренних дел Германии.

4 декабря автомобиль марки «Mercedes Vito» был остановлен на автобане А17. Во время проверки документов стало известно, что водитель является гражданином Турции, а 6 пассажиров – гражданами Азербайджана.

Визит граждан Азербайджана в Германию по латвийской визе вызвал подозрения, было проведено расследование. Семья сообщила полиции, что прибыла в Германию в качестве туристов. Однако поиск брони отеля на их имя не дал результатов. Латвийская виза азербайджанской семьи была краткосрочной, отчего полиция заподозрила намерение семьи проникнуть в Германию в качестве незаконных мигрантов и направила запрос в Ригу. Было установлено, что названные лица не посещали Латвию, их бронь была ликвидирована без активации. Собранные федеральной полицией Германии факты были направлены в федеральную прокуратуру Брайтенау и Миграционное управление. В ближайшее время ожидается депортация семьи в Азербайджан.

Кроме того, в отношении водителя автомобиля и пассажиров возбуждено предварительное судебное расследование в связи с нарушением правил.

Minval.az