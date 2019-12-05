Британская аукционная компания RM Sotheby’s провела в Абу-Даби мероприятие, на котором был продан Ferrari F2002. На этом болиде в «Формуле-1» соревновался Михаэль Шумахер в чемпионском сезоне 2002 года. Это был пятый титул немецкого гонщика, передает портал Sportbox.

Как сообщается, покупатель из Италии предложил за болид 6,6 миллиона долларов. Часть вырученных средств будет направлена в фонд Михаэля Шумахера.

Напомним, что семикратный чемпион «Формулы-1» продолжает восстанавливаться от тяжелой травмы, полученной им во время катания на горных лыжах в декабре 2013 года.

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