Британская аукционная компания RM Sotheby’s провела в Абу-Даби мероприятие, на котором был продан Ferrari F2002. На этом болиде в «Формуле-1» соревновался Михаэль Шумахер в чемпионском сезоне 2002 года. Это был пятый титул немецкого гонщика, передает портал Sportbox.

Как сообщается, покупатель из Италии предложил за болид 6,6 миллиона долларов. Часть вырученных средств будет направлена в фонд Михаэля Шумахера.

Напомним, что семикратный чемпион «Формулы-1» продолжает восстанавливаться от тяжелой травмы, полученной им во время катания на горных лыжах в декабре 2013 года.

Se vendió en 6.6 millones de dólares el monoplaza con el que logró Michael #Schumacher su quinto campeonato mundial en 2002, recordemos que este ganó en los Grandes Premios de Francia, Austria, San Marino y Francia. @F1 pic.twitter.com/W1uGZff1j6 — Car&Style (@carstylemx) 4 декабря 2019 г.

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