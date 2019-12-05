Группа американских психиатров предупредила об опасном психическом состоянии президента США Дональда Трампа из-за запущенной в отношении него процедуры импичмента.

Специалисты отмечают, что Трамп может стать еще опаснее и представлять угрозу для сохранения нации, сообщает онлайн-издание The Independent.

«Неспособность контролировать или понимать психологические аспекты импичмента Трампа может привести к катастрофическим последствиям», — говорится в документе медиков.

Психиатры заявили, что готовы дать показания в рамках расследования по делу импичмента.

«Мы умоляем конгресс серьезно отнестись к признакам опасности и сдержать его разрушительные импульсы», — отметили медики.

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