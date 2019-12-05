Основатель театра «Театриум на Серпуховке» Тереза Дурова обнаружена без сознания в своей квартире в Москве.

Как стало известно Пятому каналу, дочь представителей знаменитой династии дрессировщиков Дуровых нашел без чувств в прихожей ее водитель, который ждал ее утром у подъезда и забеспокоился, что женщина долго не выходит. Он вызвал «скорую».

Сейчас народная артистка РФ в сознании, врачи подозревают инсульт. Другие подробности пока не известны.

Терезе Дуровой 66 лет, она родилась в Азербайджане в семье музыканта и дрессировщика Ганнибала Наджарова и дрессировщицы слонов Терезы Дуровой. Она также приходится правнучкой известному еще в Российской Империи цирковому артисту Анатолию Дурову.

Minval.az