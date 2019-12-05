Соединенные Штаты завершили процесс сокращения и передислокации своего военного контингента на северо-востоке Сирии.

Как заявил в среду вечером в интервью агентству Reuters министр обороны Марк Эспер, всего в Сирии останутся 600 военнослужащих Вооруженных сил США.

«[Число военных] останется относительно статичным вокруг этой цифры. Но если мы увидим, что что-то происходит, я могу немного усилить [присутствие]», — сказал глава Пентагона.

Он, однако, не исключил и дальнейшего снижения числа американских военнослужащих в Сирии в случае, если европейские союзники США отправят своих военных в регион. «Коалиция снова много говорит [об этом]. Мы могли бы увидеть, что некоторые союзники хотят отправить свои войска, — указал Эспер. — Если союзное государство, страна из НАТО, решит дать нам 50 человек, я, возможно, смогу отозвать 50 [своих] человек».

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