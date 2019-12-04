Народного депутата от оппозиционной платформы «За жизнь» Илью Киву застали за просмотром сомнительного ролика в сессионном зале парламента.

На ролике, который просматривал народный депутат, мужчина занимается жимом штанги, когда другой мужчина снимает шорты и садится ему голыми ягодицами на лицо, пишет «Корреспондент». Стоит отметить, что судя по интерфейсу, видеоролик сохранен на телефоне депутата.

Напомним, в начале октября Илья Кива попал в громкий секс-скандал. Журналисты сняли, как он, находясь в сессионом зале Рады, общается с моделью, которая у него в смартфоне была подписана как «Юля конкурс красоты Одесса», а потом стал активно теребить штаны в районе ширинки.

А уже через месяц он смеясь комментировал секс-скандал, в который попал другой нардеп — Богдан Яременко. Позже Кива устроил сомнительное «шоу» в Верховной Раде — ходил по залу в резиновой маске Джокера, известного киноперсонажа из саги о Бэтмене.



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