Кремль ориентируется на заявления Анкары, что другие люди давали команду сбить российский Су-24, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российский самолет Су-24 24 ноября 2015 года потерпел крушение в Сирии. Президент России Владимир Путин сообщил, что самолет был сбит ракетой типа «воздух-воздух» с турецкого F-16 над сирийской территорией и упал в Сирии в 4 километрах от границы с Турцией.

«Эта информация достаточно обезличенная, непонятно, откуда она взялась, непонятно, насколько ее можно считать достоверной. Мы ориентируемся на заявления, в том числе на публичные, турецкой стороны, о том, что другие люди давали команду на уничтожение российского самолета», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают информацию, что якобы глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сам отдавал приказ об ударе по российскому Су-24.

Minval.az