В Ереване осквернили памятник русского дипломата и поэта Александра Грибоедова.

Памятник облил красной краской активист Шаген Арутюнян, который сам об этом сообщил на своей странице в Facebook:

«Облил красной краской памятник посла Российской Империи, поэта Грибоедова в ответ на осквернение памятной доски Нжде»,- написал Арутюнян.

13 ноября депутат Армавирской городской думы Алексей Виноградов закрасил черной краской установленную в этом же городе памятную доску пособнику фашистов Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде). 30 ноября стало известно, что доска Нжде демонтирована.

Minval.az